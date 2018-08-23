Adamın kafasına düşen keçinin sahibine adli işlem

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın ilk günü kesileceği sırada kaçmayı başaran bir keçi üçüncü kattan aşağıya atlayarak telefon konuşmak için dışarı çıkan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş’ın kafasına düştü. Kafasına keçi düşen adam yere düşerek başını taşa çarptı ve yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı tespit edilerek, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili yapılan haberlerin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü olayı araştırarak keçinin sahibi Emrah Aktaş hakkında ’güvenliği tehlikeye atmak’ suçundan adli işlem yaptı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Aktaş sorgusunun ardından salıverildi.