Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 16:29

Adamın kafasına düşen keçinin sahibine adli işlem

Bursa’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kesilmek üzere çözüldüğü sırada sahibinin elinden kaçmayı başararak üçüncü kattan aşağı atlayan ve o esnada yoldan geçen bir adamın kafasına düşen keçinin sahibine adli işlem yapıldı.

Adamın kafasına düşen keçinin sahibine adli işlem

23 Ağustos 2018 16:29


Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın ilk günü kesileceği sırada kaçmayı başaran bir keçi üçüncü kattan aşağıya atlayarak telefon konuşmak için dışarı çıkan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş’ın kafasına düştü. Kafasına keçi düşen adam yere düşerek başını taşa çarptı ve yaralandı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın herhangi bir hayati tehlikesi olmadığı tespit edilerek, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


Konuyla ilgili yapılan haberlerin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü olayı araştırarak keçinin sahibi Emrah Aktaş hakkında ’güvenliği tehlikeye atmak’ suçundan adli işlem yaptı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Aktaş sorgusunun ardından salıverildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç