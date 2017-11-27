Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 16:44

‘Adım adım’ Eşkel’i keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Adım Adım Doğa Projesi” kapsamında doğaseverler bu kez Eşkel-Tirilye rotasını keşfetti.

‘Adım adım’ Eşkel’i keşfettiler

27 Kasım 2017 16:44


Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Adım Adım Doğa Projesi” kapsamında doğaseverler Eşkel - Tirilye doğa yürüyüşü parkurunu keşfetti. Yaklaşık 100 doğasever Tayyare Kültür Merkezi önünden hareket ederek Eşkel’e vardı. Burada yapılan kısa bilgilendirmeden sonra yürüyüşe başlayan doğaseverler daha sonra buradan Tirilye’ye doğru yola koyuldu. Yürüyüş güzergâhı üzerinde bulunan tarihi Kapanca limanına da uğrayan doğaseverler, burada mola verdi. Ekip, Kapanca limanın tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Ardından Tirilye’ye varan doğaseverler burada verilen 1 saat serbest zamanın ardından araçlarla Bursa’ya döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç