‘Adım adım’ Eşkel’i keşfettiler

Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Adım Adım Doğa Projesi” kapsamında doğaseverler Eşkel - Tirilye doğa yürüyüşü parkurunu keşfetti. Yaklaşık 100 doğasever Tayyare Kültür Merkezi önünden hareket ederek Eşkel’e vardı. Burada yapılan kısa bilgilendirmeden sonra yürüyüşe başlayan doğaseverler daha sonra buradan Tirilye’ye doğru yola koyuldu. Yürüyüş güzergâhı üzerinde bulunan tarihi Kapanca limanına da uğrayan doğaseverler, burada mola verdi. Ekip, Kapanca limanın tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Ardından Tirilye’ye varan doğaseverler burada verilen 1 saat serbest zamanın ardından araçlarla Bursa’ya döndü.