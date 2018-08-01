Adliye kavşağında dönüşüm başladı

AVM kavşağı ve Belediye kavşağının tamamlanmasının ardından Adliye kavşağında da çalışmalar başladı. Adliye kavşağında da ilk iki düzenlemede olduğu gibi dönel kavşak kaldırılarak akıllı kavşak modeli hayata geçirilecek.

İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması maksadıyla başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak AVM kavşağında yeni bir kavşak modelini hayata geçirmişti. Ardından Belediye kavşağında akıllı kavşak modeli uygulanırken, buranın da tamamlanmasının ardından üçüncü düzenleme çalışması Adliye kavşağında başladı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Adliye kavşağında dönel kavşağın kaldırılarak direk geçişin sağlanacağı akıllı kavşak modelinin uygulanması için ilk kazma bugün vuruldu. Kavşak düzenleme çalışmalarının ilk gününde alanda incelemelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Adil Kansu ve AK Partili yöneticilerle birlikte teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Taban, İnegöl trafiğini rahatlatacak adımlara devam ettiklerini ifade ederek, “Birincisini AVM kavşağında, ikincisini Belediye kavşağında başlattığımız kavşak düzenleme çalışmalarımızın bir yenisinin daha startını vermek için buradayız. Adliye binamızın önünde bulunan kavşakta düzenleme çalışmalarına başladık. İnegöl’ümüzde nüfusumuz kalabalık, araç sayımız kalabalık. Bunun yanında fiziken da bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu yaptığımız toplantılar ve tespitler neticesinde sizlerle paylaşmıştık. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinin yaptığı analizler neticesinde bir rapor ortaya konmuştu. Bu raporu da konunun tarafları olarak İnegöl Belediyesi’nin ilgili personelleri, beraberinde Emniyet Müdürlüğümüz ve yine ulaşım dairemiz olmak üzere değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bu değerlendirmeler neticesinde de dönel ada ve sinyalizasyonun bir arada olduğu kavşaklarda ikisinin bir arada olmasına lüzum olmadığına arkadaşlarımız karar verdiler. Yanı sıra drone kameralar ve ilgili ölçüm cihazlarıyla araç ölçümlerini, sürücülerin eğilimlerini, yayaların eğilimlerini gözlemleyerek yapısal düzenlemeleri proje olarak hazırladılar. İki kavşağımızda bu düzenleme hayata geçirildi. İnşallah şimdi burada üçüncüsünün startını vermiş bulunuyoruz” dedi.

Başkan Taban, Adliye kavşağında başlatılan çalışmaların yaklaşık 3 hafta süreceğini de belirttiği açıklamasında, “İlçe halkımızın sabrını beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Muhakkak suretle trafikte bir rahatsızlık veriyoruz ama beraberinde bir rahatlama da söz konusu oluyor” ifadelerinde bulundu.