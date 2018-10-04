İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliye penceresine posta güvercini kondu

Bursa Adliyesi’nin 3.

Bursa Adliyesi'nin 3. katında bulunan çay ocağının penceresine posta güvercini kondu. Ayağında 293082 rakamları yazılı bir halka takılı olan güvercin, su ve yem verildikten sonra gökyüzüne bırakıldı.


Hayvanseverler tarafından uçurulduğu tahmin edilen Alman posta güvercini, Bursa Adliyesi'nin üçüncü katında bulunan çay ocağının penceresine kondu. Güvercinin ayağında üzerinde rakamlar yazılı bir halka olduğunu gören çay ocağı çalışanları, kuşu içeri alarak yem ve su verdi. Kuşu inceleyen çalışanlar, posta güvercini olduğunu fark etti. Çalışanlar daha sonra kuşu serbest bıraktı.


Alman cinsi posta güvercini olduğu öğrenilen kuşun 5 aylık olduğu ve İstanbul'dan uçurulduğu tahmin ediliyor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.