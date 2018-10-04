Adliye penceresine posta güvercini kondu

Bursa Adliyesi'nin 3. katında bulunan çay ocağının penceresine posta güvercini kondu. Ayağında 293082 rakamları yazılı bir halka takılı olan güvercin, su ve yem verildikten sonra gökyüzüne bırakıldı.

Hayvanseverler tarafından uçurulduğu tahmin edilen Alman posta güvercini, Bursa Adliyesi'nin üçüncü katında bulunan çay ocağının penceresine kondu. Güvercinin ayağında üzerinde rakamlar yazılı bir halka olduğunu gören çay ocağı çalışanları, kuşu içeri alarak yem ve su verdi. Kuşu inceleyen çalışanlar, posta güvercini olduğunu fark etti. Çalışanlar daha sonra kuşu serbest bıraktı.

Alman cinsi posta güvercini olduğu öğrenilen kuşun 5 aylık olduğu ve İstanbul'dan uçurulduğu tahmin ediliyor