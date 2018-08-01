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01 Ağustos 2018 12:43

Adliyede çalışan kadın uyuşturucu baskınında yakalandı

Bursa’da narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyede çalışan kadın uyuşturucu baskınında yakalandı

01 Ağustos 2018 12:43

Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesinin adliyede temizlikçi olarak çalıştığı öğrenildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ö.T, U.T. ve E.D’nin gözaltına alındığı operasyonda şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda çıkı bulundu. Çıkılarda metamfetamin, sentetik kannobinoid ve esrar maddesi olduğu tespit edildi.


Baskında gözaltına alınanlardan E.D. isimli kadının adliyede temizlik işçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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