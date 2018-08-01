Adliyede çalışan kadın uyuşturucu baskınında yakalandı

Gözaltına alınan şahıslardan bir tanesinin adliyede temizlikçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ö.T, U.T. ve E.D’nin gözaltına alındığı operasyonda şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş çok sayıda çıkı bulundu. Çıkılarda metamfetamin, sentetik kannobinoid ve esrar maddesi olduğu tespit edildi.

Baskında gözaltına alınanlardan E.D. isimli kadının adliyede temizlik işçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.