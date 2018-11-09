Adnan Menderes Parkı açıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Adnan Menderes Parkı törenle açıldı.

Belediye tarafından yapılan parkın açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı. Karacabey'de ihtiyaç duyulan mahallelere yeni parklar yaparken, mevcut parklarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Ali Özkan, "Bizim çocukluğumuzun geçtiği bir park burası. Burada mülkiyetle ilgili bir mesele vardı. Bu parkın mülkiyetini Karacabey Belediyesi'ne kazandırdık. Oyun grupları ve peyzaj çalışmalarıyla şehir merkezimizde bulunan Adnan Menderes Parkı'nı güzelleştirdik. İhtiyaç duyulan ve talep gelen bütün mahallerimize park yapacağız. Parksız mahallemiz kalmayacak. Bu parklara isim seçerken milletimizin uzlaştığı, ülkemize ve Karacabey'imize değer katan isimleri seçmeye çalışıyoruz. Bu millet için şahadet şerbeti içmiş birinin ismi bugüne kadar hiçbir yere verilmemiş. Buraya bu yüzden Adnan Menderes'in isminin verilmesini istedik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından Adnan Menderes Parkı'nın kurdelesi kesildi.