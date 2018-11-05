Adrenalin Park genç futbolcuları ağırladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Adrenalin Park, Bursaspor futbolcularını ağırladı.

Bursaspor Kulübü U19 ve U21 futbolcuları, Adrenalin Park'ta düzenlenen programda kondisyonlarını artırdı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bursaspor'umuzun gözbebeği genç futbolcularımızı Adrenalin Park'ta ağırlayarak, motivasyonlarına katkı sağlamak istedik. Adrenalin Park'ın muhteşem doğasında dinlenme, temiz havayı soluma ve tesisimizde sunduğumuz spor faaliyetlerini yapma imkanı bulan gençlerimizi ve hocalarını misafir etmekten mutluluk duyduk” dedi.

Başkan Işıkla sohbet eden ve tesis hakkında bilgiler alan genç futbolcular, Adrenalin Park'ta spor yapmanın tadını çıkardı.