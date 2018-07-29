Adrenalin Park’ta Türk Okçuluğu Kampı sona erdi

Gürsu Belediyesi ve Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 3 gün süren Türk Okçuluğu Kampı ödül töreni ile sona erdi. Gürsu ilçesine bağlı Ericek Adrenalin Park’ta düzenlenen kampa çeşitli şehirlerden 200’ü aşkın kişi katıldı. 170 sporcunun yer aldığı kampın sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler de ödüllendirildi. Ödül töreninde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da yer aldı.

"Hepsi buradan memnun ayrılıyorlar"

Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, kampın Gürsu’da ilk defa düzenlendiğini, katılımcıların da çok memnun kaldıklarını belirterek, “Adrenalin Parkı’nı Bursalıların da çok detaylı bildiğini zannetmiyoruz. Öğrenenler çok beğeniyor. Kampın ilki Sivas’ta gerçekleşmişti. İkincisini biz burada gerçekleştiriyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Konya, Bartın, Sivas ve Osmaniye’den 20’yi aşkın kulübümüzle, 170 sporcu ve toplamda 200’ü aşkın katılımcı ile bu kampı gerçekleştirdik. Hepsi buradan memnun ayrılıyorlar” dedi.

"Ata sporumuzu unutturmamak için mücadelemize devam edeceğiz"

Ata sporunu unutturmamak için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, "Bugün artık şartlar değişti ama ata sporumuzu unutturmamak için mücadelemize devam edeceğiz. Atalarımızın yaptığı sporu gençlere öğreterek, onların da gönlünde yer ederek en azından hiçbir şey olmasa bağlı sokaktan bile çocukları kurtarsak bu bile başarıdır" dedi.

Başkan Işık, kamp alanında okçulardan kısa süreli ders alarak ok da attı.