Adrenalin tutkunları bu parka akın ediyor

Gürsu Belediyesi tarafından Ericek Göleti çevresine yapılan Adrenalin Park, heyecan arayanların adresi oldu. Bursa’da bu uzunlukta ilk ve tek olan tel aracılığı ile göletin üzerinden kayılarak yapılan spor oldukça ilgi görüyor. ’Zipline’ adı verilen sporun yanı sıra, ATV ile orman turu, tırmanış, rafting, göl bisikleti, trap atışları da bu parkta yapılabiliyor. Doğal güzellikleri ve piknik alanları, konaklama hizmetleri Adrenalin Park’ı cazip kılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bursa’da ilk ve tek olan Adrenalin Parkı 350 metrelik zipline bir yıldır hizmet veriyor. Bu yıl da tam doluluk oranıyla Adrenalin Parkı hizmete devam ediyor. Buradaki amacımız gençlerimizin sokaklardan kurtulup doğaya gelmeleri, burada adrenalini doya doya yaşamalarını istiyoruz. Şuandaki görüntüye göre de istediğimiz hedefimize ulaşmış durumdayız. Ama daha burasını bilmeyen, tanımayanlar var. İnşallah sizlerin aracılığıyla onların tanımasına vesile olacağız" dedi.

Ericek Göleti’ne pikniğe gelen vatandaşların sıkılmadan vakit geçirmesini arzu ettiklerini dile getiren Işık, "Bunlardan bir tanesi göl bisikletlerimizle turlayabiliyorlar. Yine tırmanma duvarımızda da gençler tırmanış yapabiliyor. ATV turlarına, zipline’ye de ilginin yoğun olduğunu görünce demek ki doğru bir yatırım yapmışız diyoruz. Profesyonel şekilde trap atıcılığı yapılıyor. Burada da uluslararası yarışma yapabileceğimiz bir alan oluştu. Avcılarla ilgili de bir atış alanı yapıyoruz. Orada hem eğitimlerini yapacaklar, hem de ayrı bir yarışmayı onlar için düzenleyeceğiz" diye konuştu.