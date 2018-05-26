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26 Mayıs 2018 12:50

Afet bölgesi havadan böyle görüntülendi

Bursa’daki sel felaketi havadan görüntülendi.

Afet bölgesi havadan böyle görüntülendi

26 Mayıs 2018 12:50

Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü dağ yöresinde sel felaketi dolayısıyla ağaçlar yerinden söküldü, yollar yıkıldı, kamyonetler sürüklendi.


Yoğun yağış en çok Uludağ eteklerindeki köyleri vurdu. Orhaneli karayolunda oluşan heyelanın ardından dün gece ekipler sabaha kadar çalışarak yolu temizlediler. Felaketin en çok etkilediği Doğancı Köyü’nde ise halen temizlik çalışmaları sürüyor.


Son durum ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Orhaneli yolunda halen çok sayıda araç sel sularının sürüklediği çamur yığınları arasında kurtarılmayı beklerken, Doğancı köyündeki temizlik çalışmaları sürüyor.


Bursa’da sel felaketi dolayısıyla herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise herkesi sevindirdi




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