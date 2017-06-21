Afet Yönetim Merkezi Yıldırım’a güç katacak

Afet yönetim planını hazırlayarak yaşanması muhtemel felaketlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için çalışmalarını yürüten Yıldırım Belediyesi, bu planların uygulanarak afet stratejilerinin yürütüleceği Afet Acil Yönetim Kriz Merkezi’ni inşa ederek ilçedeki önemli bir açığı kapatıyor. Mimar Sinan Mahallesi’nde inşası süren, bin 495 metrekare alana sahip Afet Acil Kriz Yönetim Merkezi’nin bünyesinde deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK’ların yararlanacağı bölümler bulunacak. Çağın gereklerine uygun olarak inşa edilen merkezde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yanında deprem, sel, yangın ve lodos gibi olası afetlere karşı acil müdahale durumları da yürütülecek. Ayrıca merkez olası afetlerde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak hızlı ve etkin mücadele olanağı sunacak.

Son yıllarda şehirlerin nüfuslarının artmasıyla beraber güvenlik politikalarının çok önemli hale geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ”Yalnızca depremler değil, bütün doğal ve beşeri afetler şehirlerimiz için risk üretiyor. Yerel yönetim olarak afetlere hazırlıklı olmak adına afet yönetim planımızı düzenleyerek valiliğimizle paylaştık. Yaşanmasını asla istemediğimiz olası bir felaketin Yıldırım’da gerçekleşmesi durumunda insanlarımızın toplanacağı acil buluşma noktaları, enkaz döküm alanları, acil müdahale ekiplerin bulunması gereken noktalar, geçici konut alanları, çadır ve konteyner alanları ile lojistik malzeme depoları afet yönetim planımız dahilinde belirlendi. İnşası süren Afet Acil Kriz Yönetim Merkezi, tüm bu yönetim planlarının, tek bir noktadan stratejik olarak uygulamaya koyulduğu bir merkez olarak hizmet verecek” diye konuştu.

İnsanlar arasında afetlere hazırlık konusunda yeterli bilinç bulunmadığını ve afet öncesi planların bu gibi durumlarda kayıpları en aza indireceğini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Toplumumuzda afete hazırlık denildiği zaman sadece arama kurtarma safhası biliniyor. Öncelikle tüm afetlere karşı şehri dirençli kılacak risk planını hazırladık. Olası afet anlarında da kriz planlarını uygulamak adına tüm afet senaryolarına yönelik çözümlerimizi inşasını sürdürdüğümüz kriz merkezimizde yöneteceğiz. Kriz planlarında öncelikle risk yönetimi, ardından kriz yönetimi ve afet sonrası iyileştirmeler yer alıyor. Bu merkez ilçemizin olası afet anında tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek önemli bir mekan olarak şehrimize hizmet verecek. Gelecekle ilgili tüm projeler ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda da şehrimizin afetlere karşı dirençli olması için planlamalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.