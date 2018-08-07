Ağaç ölümden kurtardı

kattan aşağıda bulunan ağacın üzerine ardından yere düştü. Minik çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl İlçesi Huzur Mahallesi Zambak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre mutfakta yemek yapan annesinin yanında duran 4 yaşındaki Yusuf Çoban yemek masasının üzerine çıkarak oyun oynamaya başladı. Çoban, bir anda dengesini kaybedince bu sırada açık olan mutfak camından düştü. 3. kattan aşağıya düşen minik çocuk önce evin önünde bulunan ağaca ardından yere düştü. Düşen çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yusuf Çoban’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri inceleme başlattı.