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Ağaç tepesinde cumhuriyet kutlaması

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçi bir kadın, Cumhuriyet Bayramında zeytin ağacı tepesinde bayrak açtı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçi bir kadın, Cumhuriyet Bayramında zeytin ağacı tepesinde bayrak açtı.


Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya zeytin toplamaya giden Gönlüm Sevinç, cumhuriyetin 95. yılını Türk bayrağı açarak kutladı. Gönlüm Sevinç, zeytin topladığı ağacın üzerinde Türk bayrağı açıp, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf en güzel cumhuriyet kutlaması yorumlarını aldı.

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