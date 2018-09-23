Ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağacın altında kalan 76 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, İclaliye Mahallesinde meydana geldi. 76 yaşındaki Mustafa Tetik, ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Ağacın altında kalan Mustafa Tetik ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkartılan Tetik, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servise götürülürken, ihbar üzerine olay yerine çıkan 112 acil servis ambulansı yolda yaşlı adamı araçtan alarak ambulansa aldı. Mustafa Tetik'e sağlık görevlileri müdahale ederek İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirdi. Ancak acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Tetik hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.