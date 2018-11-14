AGD İsrail'i protesto etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bursa Şubesi, İsrail'in Filistinli Müslümanlara füze ile saldırılarını kınadı.

Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan açıklamayı AGD Üniversite Komisyon Başkanı Mehmet Yılmaz okudu. Yılmaz, "Siyonist İsrail saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan Yemen'de yaşanılan dramın son bulması için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri ve uluslar arası toplumun gerekli adımları atması konusunu bir kez daha gündeme getiriyoruz. Filistin de Yemen de bizim canımızdan bir parçadır. Bunun aksi düşünülmemelidir" dedi.

İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslümanıı şehit etti. Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor. Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklarda var olduğu müddetçe bu coğrafya barış gelmeyecektir. İsrail'in varlığını tanımak da onunla diplomasi yürütmek de kabul edilemez. İsrail, kendi mutlulukları için dünyayı ateşe vermekten kaçınmayan bir zihniyetin eseridir. Bu zihniyetle ne oturup konuşulabilir ne de anlaşma yapılabilir. İsrail, var olduğu günden bu zamana bölgedeki kaosun, çatışmaların ve belirsizliğin ana müsebbibidir. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir. İsrail'i yöneten zihniyet tüm dünyaya Filistin halkını terörist olarak lanse etmektedir" diye konuştu.

Siyonist aklın beşeriyetin baş belası olduğunun altını çizen Yılmaz, "Siyonist akıl bütün insanlığın düşmanıdır. İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar İslam coğrafyasında yaşanılan işgallerden, iç savaşlardan, kaotik ortamdan bağımsız ele alınamaz. Irkçılık ve mezhepçilik politikaları da İsrail'in Müslümanı Müslümana kırdırma projesinin yansımalarıdır. Biz İsrail'i sadece Müslümanlar için tehdit olarak görmüyoruz. İsrail bütün insanlık için tehdittir. Bu yüzden Müslüman ya da değil, duyarlılık ve vicdan sahibi her insan bu baş belası siyonizme karşı teyakkuz halinde olmalıdır. Müslümanların ve bütün insanlığın siyonist projeye karşı kenetlenmesi gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.