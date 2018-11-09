Ağrı kesiciler başınızı ağrıtabilir

Sinan Gönüllü, doktor kontrolü olmadan fazla ağrı kesici kullanımının daha fazla ağrıya sebep olabileceği söyledi.

Migrenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Gönüllü, “Nöroloji polikliniğine başvuran hastaların yüzde 60-70'i, baş ağrısı şikâyetiyle gelmektedir. Bunların ise yüzde 90'ı doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan vakalardır. Bu yüzde 90'lık grubun içinde de en sık karşılaştığımız baş ağrısı tiplerinden biri de migrendir. Diğer yüzde 10'luk dilimde görülenlerin sebebiyse beyin damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır" dedi.

Migren ataklarının olduğu dönemlerde insanların hayat kalitelerinin de düştüğünü ifade eden Sinan Gönüllü, “Örneğin iş hayatı, çok yakından etkilemektedir. Ağrı kesiciler, migren tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak bunlar ayda 1-2 atağı olanlarda kullanılmalıdır. Buna, dozunun ayda 3-4 olmak kaydıyla izin veriyoruz” diye konuştu.

Ağrı kesicilerin 5 kez ve üzeri kullanılması halinde kötüye kullanıma bağlı baş ağrısı ortaya çıkma riskinin giderek artacağının da altını çizen Gönüllü, “Bu fazla kullanım, ağrıyı o an kesmiş olsa bile ağrı sıklığını ve şiddetini arttırıyor. Yani ağrı kesicinin kendisi ağrıya sebep oluyor. Ayrıca mide, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına da sebebiyet verebilmektedir. Bu durum, migren tedavisini daha da çıkmaza sokuyor. Ayda 3-4 kez baş ağrısı olan kişilerin muhakkak doktora başvurması gerekmektedir. Doktor kontrolünde migrene özgü ilaç, alternatif tedavi yöntemleri ve botoks tedavisi de vardır” ifadelerini kullandı.