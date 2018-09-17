Ahilik geleneği yaşatılıyor

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan “ahilik” çeşitli faaliyetlerle kutlanılıyor.

Ahilik Haftası münasebetiyle esnaf odaları ve dernek temsilcilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, ahilik geleneğinin günümüzde de yaşatılıyor olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili Fahrettin Bilgit ile esnaf odalarının temsilcileri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız'ı ziyaret etti. Yıldız, unutulmaya yüz tutmuş ahilik geleneğinin günümüzde de yaşatılıyor olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ahilik teşkilatının iş ahlakını yayan ve benimseten bir kuruluş olduğunu hatırlatan Yıldız, “Esnaf ve sanatkârları yüksek ahlaki değerler etrafında birleştiren ahilik teşkilatı, insanımızın dürüstlüğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimizin birliği ve sosyo-ekonomik düzeninin güç kaynağı olmuştur” dedi.

Ahilik teşkilatının temellerinin 13. yüzyılda Nasiruddin Mahmud El Hoyi tarafından atıldığını hatırlatan Yıldız, “Anadolu'da yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan ahilik geleneğini yaşatmak adına kutladığımız haftanın esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere, ülkemizin kalkınmasına katkı vermesini diler, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı, bol kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz de, ahilik geleneğini en iyi şekilde yaşatarak, Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile marka haline getirmek istediklerini belirtti.