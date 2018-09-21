Ahilik Haftasında esnaftan müze ziyareti

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan ahilik Bursa'da çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde esnaf temsilcileri Bursa Bıçak Müzesi'ni ziyaret etti. Bursa bıçakçılığın mazisinin anlatıldığı Bıçak Müzesi'ni gezen heyete 22. dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Esnaf Odalarını temsilen Şoförler Odası Başkanı Hasan Topçu da eşlik etti. Müzede bulunan Ahilik kültürünün anlatıldığı bölümü inceleyen ziyaretçiler, Bıçak Müzesi'ne hayran kaldı. Faruk Anbarcıoğlu, unutulmaya yüz tutmuş ahilik geleneğinin günümüzde de yaşatılıyor olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bursa Bıçak Müzesi'nde senaryolaştırılan ahilik bölümün anlamlı olduğunu ifade eden Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz ise, desteklerinden dolayı müze yetkililerine teşekkür etti.