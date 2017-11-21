Ahıska sürgünü anıldı

yıldönümü anıldı. İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, törendeki konuşmasının sonunda, bugün itibariyle görevi bıraktığını açıkladı.

İnegöl Belediyesi tarafından Alanyurt Fatih Mahallesi’nde yaptırılan “Ahıska Sürgünü Anıtı ve Parkı”nda düzenlenen programa çok sayıda Ahıskalı katıldı. Sürgünde şehit olanlar için edilen duanın ardından konuşan İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Taş, “Dünya tarihine kara leke olarak geçen, yüreklere kanla yazılan sürgün, matem günümüzdür. Facialarımızın, acılarımızın, dert ve çilelerimizin başlangıcı; bitmek, tükenmek bilmeyen gurbet yolları, soykırım ve zulüm dolu, sonu gelmeyen bir yolculuğun başlangıcı. Figan ve feryatların arşa ulaştığı, ama kimsenin görmediği, duymadığı, dünyanın kör ve sağır olduğu bir gündür bugün. Çocukların yetim, anaların dul, aşıkların vuslata hasret kaldığı gündür bugün. Hain devletin kendi tebaasına ihanet ettiği, şehit ve gazilerin sırtından vurulduğu, arzu ve hayallerin öldüğü, parlak geleceğin karardığı gündür bugün. Vicdanların köreldiği, acıma duygularının öldüğü, mazlum ve masumlara karşı kin ve nefretin hortladığı, cansız bedenlerin vagonlardan ıssız çöllere gaddarca atıldığı gündür bugün. Bayramların yasa döndüğü, kavim kardeşin birbirlerine hasret kaldığı, mezarların ziyaretten kesildiği gündür bugün. Ata vatanımızın bağrında yatan atalarımızın mezarlarında kemiklerinin sızladığı gündür bugün” dedi.

İstifa etti

6 yıldan beridir Ahıskalıların haklarının kazandırılması için mücadele ettiğini hatırlatan Taş, konuşmasının sonunda bugün itibariyle görevi bıraktığını duyurdu.

11 yaşında sürgüne maruz kalan Ahıska Türkü Bahadır Vatan, sürgünü anlatırken göz yaşlarına boğuldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Kaymakam Ali Akça’nın konuşmalarının ardından katılanlara helva ikram edildi.