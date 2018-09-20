Ahlak polisi tombalacılara nefes aldırmıyor

Baskında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirilirken oyun salonunda bulunan 32 şüpheliye de işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte tombala ve kumar işletmecilerine göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalarla tespit edilen kumarhanelere ve tombalacılara sık sık baskın düzenleyen ahlak polisi, son baskında çok sayıda tombala malzemesi de ele geçirerek 32 şahsa cezai işlem uyguladı.

Baskında, tombala topları üzerindeki sayılara ekrana yansıtmakta kullandıkları 1 adet kamera, 1 adet projeksiyon cihazı ile 1 adet elektrikle çalışan tombala makinesi, 180 adet farklı renkte tombala topu, üzerinde rakamlar olan çeşitli renkte 359 adet tombala kartı ile çok sayıda renkli pul ele geçirildi.

Baskında 32 şüpheli hakkında kumar oynamak suçundan kabahatler kanununa göre idari yapılandırma cezası uygulanırken iş yeri sahibine ise kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.