Ahmet Bozdemir: "Kendi birikimimi ortaya koyacağım"

Geçtiğimiz mart ayında Bursaspor başkanlığı için adaylığını koyan ilk isim olan iş adamı Ahmet Bozdemir bir açıklama yaptı. Bozdemir, "Biz yaklaşık bir ay önce bu işe gönül koyduğumuzu kamuoyu ile paylaştık. Bunun öncesi de var. Biz bir yıldır bu konuda bir hazırlık içindeyiz, birçok stratejik planlama yaptık, ekip olarak birçok proje için girişimlerde bulunduk. Genç bir kadro olarak tahminen en kötü günde, mart ayında küme düşmeye dair sinyaller varken adaylığımızı açıkladık. Şu an takım kendini garantilemiş vaziyetteyken adaylığını açıklayanlarla karşılaşıyoruz. Bu da insanı düşündürüyor, acaba bu adaylıklarını ne kadarı gönülden, ne kadarı değil? Taraftar bilmelidir ki biz iyi gününde de kötü gününde Bursaspor’un yanındayız. Taraftara güvenimiz tam. Biz Bursasporluyum diyen herkesin doğru ile eğriyi ayıracağını biliyoruz" diye konuştu.

"İlk gün yola çıktığımız kişilerle sonuna kadar da beraberiz" Bozdemir, "Ben ekibimden kimseyi satmayacağım gibi, kimsenin başkanlığı altında çalışmayı düşünmem. Çünkü biz bu yola çıkarken, taraftara tek tek dokunduk, dernek dernek gezdik, elimizden gelen çabanın tümünü bu uğurda harcadık. Bire bir görüşmeler yaptık, özel günlere hep beraber katıldık, yolları arşınladık, herkesi kucakladık. Herkes de bizi kucakladı. Bu emeği bir kenara atmak hiç bize göre değil. Bursaspor’un geleceği için birçok proje geliştirdik. Elbette Bursaspor’un şu anda mali bir enkaz ile karşı karşıya olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna rağmen bu işe baş koyduk çünkü gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin Bursaspor’u atağa kaldıracağını biliyoruz. Ben kendi birikimimi ortaya koyacak olmasam, kendi mal varlığıma güvenmesem zaten böyle bir yola en baştan çıkmazdım. Hem kendime, hem de kadroma güvenim bu anlamda tam. Projeler her zaman önemlidir ancak çarkı döndürecek parayı bulamazsanız projeler bir hayalden öteye gidemez" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin bir çok büyük şirketleriyle dirsek teması halinde olduklarını anlatan Bozdemir, "Bu temasların amacı her zaman Bursaspor’un iyiliği ve geleceğidir. Bu konuda kendime güvenim tam. Biz taraftar ile el ele işler yapmaya, her zaman yanlarında olmaya, dertlerini dinlemeye, destek olmaya devam edeceğiz. Taraftarla temas halinde olmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.