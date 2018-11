Ahmet Kılıç'tan Bursaspor taraftarlarına lisanslı ürün alımı çağrısı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursaspor'un resmi ürünlerinin satıldığı Bursastore Mağazası'ndan alışveriş yaparak, kulübe destek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Bursastore'yi ziyaret eden Kılıç, kendisi ve çocuğu için alışveriş yaptı. Ziyarette Bursastore görevlileri tarafından bilgilendirilen Kılıç, tek tek ürünleri inceledi. Mağazanın ürün çeşitliliği, ürün tasarımları ve iç dizaynını çok beğenen Kılıç, tüm taraftarları lisanslı ürün kullanmaya davet etti.

Her Bursalının Bursaspor'a sahip çıkması gerektiğini söyleyen Kılıç, “Herkes bütçesi oranında kulübüne destek olmalı. Bursaspor taraftarı zaten sahiplenici yapısı ve tutkusuyla kendini kanıtlamış bir taraftar grubu. Takımımıza her zaman sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Bizler de Bursa'yı Ankara'da temsil eden milletvekilleri olarak şehrimizin en önemli değeri olan Bursaspor'a destek vermeyi önemsiyoruz. Maddi manevi elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda da bir teşvik ve güzel bir örnek oluşturması açısından Bursastore'den alışveriş yapmak istedik. Burası Bursaspor'a yakışan bir mağaza, çok beğendim. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Her taraftarımızı lisanslı ürün alarak kulübüne destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Kılıç, Bursaspor'a yarın oynayacağı Kasımpaşa maçında da başarılar diledi.