Tarım yapılabilecek arazilerin bir karışının bile boş kalması bize haramdır" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmaları neticesinde Yıldırım ilçesinde bulunan pazarcı ve esnafı ziyaret ederek kendilerine destek vermelerini istedi. Tarım ile ilgili konuşan Ahmet Yelis, "Ülkemizde 2.7 milyon hektar arazi ekilmemektedir. Bu araziler milli servettir. Şehre göç etmiş vatandaşlarımıza ait araziler, miras yolu ile küçülmüş ekonomik olarak verimli olmayan araziler ile ayrıca maliye hazinesine ait olan arazilerde boş olarak durmaktadır. Ekilmeyen küçük araziler ile bölgedeki devlete ait araziler ekilmeli, elde edilen kâr bölgedeki vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır. Bu arazilerin ekonomiye geri döndürülmesi gerekmektedir. Mülkiyet hakkına dokunulmaksızın. Bunun yollarından biri; bölgemizdeki belediyeler eliyle bu arazilerin ekilmesi ve elde edilecek net kârın maliklerine dağıtılmasıdır. Tarım yapılabilecek arazilerin bir karışının bile boş kalması bize haramdır" diye konuştu.