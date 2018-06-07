Ahşap paletlere talep artıyor

İhracatın yanı sıra, sağlamlığı ve ikinci elde değerli olması nedeniyle iç pazarda da EPAL lisansı ile üretilen ahşap palet ve metal kasalara (gitter box) talebin arttığı dikkat çekiyor.

Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) Başkanı İsmet Kurutaç, günümüzde ahşap paletlerin ürün taşıma ve depolamasında vazgeçilmez gereçler haline geldiğine dikkat çekti. Paletli taşımacılığın ve depolamanın güvenilir bir şekilde yapılması gerektiğine de vurgu yapan Başkan İsmet Kurutaç, sevkiyat ve depolamada kullanılan ahşap paletler ile metal kasaların (gitter box) sağlam, güvenilir ve ekonomik olması gerektiğini söyledi. Hesabını bilen firmaların tercihlerini EPAL lisansı ile üretilen paletler ve metal kasalardan yana kullandıklarını ifade eden Başkan Kurutaç, “Firmalar bizi tercih ediyorlar. Bizim lisansımız ile üretilen gitter box ve ahşap paletler tüm dünyadaki standart ölçüleri ve malzemeleri güven veriyor. EPAL ürünlerine ISPM 15 standartlarında ısıl işlem uygulanır. Bu nedenle bakteri ve böcekten arınırlar” dedi.

Üretilen paletlerin diğer ahşap paletlere göre 10 kat fazla uzun ömre sahip olduğunu ve lisanslı firmalarca tamir edilerek, kullanım ömürlerinin daha da uzatıldığını vurgulayan İsmet Kurutaç, “Ürünlerimiz, Avrupa’daki yaygın havuz sistemiyle, ikinci elde de çok değerlidir. Bu da bizim paletlere olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Ürünlerimizin sağlamlığı ve çevreciliği ile de kullanıcılarına güven veriyor” dedi. Başkan Kurutaç, palet havuzunun Türkiye’de kurulması için gerekli alt yapı hazırlıklarına başladıklarını da sözlerine ekledi.