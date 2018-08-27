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27 Ağustos 2018 16:44

’Ahtapot’ta fenalaşan liseli kız hayatını kaybetti

Bursa’da lunaparkta bindiği ’ahtapot’ isimli eğlence aracında fenalaşan lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

’Ahtapot’ta fenalaşan liseli kız hayatını kaybetti

27 Ağustos 2018 16:44


Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi’de bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rümeysa (16) ile Kültürpark’a gitti. Burada, kardeşi ile ’ahtapot’ adlı eğlence aracına binen Arslanbuğa bir süre sonra rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Arslanbuğa, durdurulan araçtan indirildi. Parkta bulunan sağlıkçı tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslanbuğa burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslanbuğa, Osmangazi’ye bağlı Güneybayır Mahallesi’nde toprağa verildi.




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