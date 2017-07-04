Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:27

Ahudu destekleme alımı başladı

Geçen yıl yaptığı müdahale ile yaş incirin gerçek pazar değerine ulaşmasını sağlayan, daha sonra aynı stratejiyi ayva, biber ve deveci armudu için de uygulayıp başarılı sonuçlar elde eden Büyükşehir Belediyesi, Türkiye üretiminin yüzde 90’ı Bursa’dan sağlanan ahududu meyvesinin de gerçek değerini bulması için çalışmalarını hızlandırdı.

Ahudu destekleme alımı başladı

04 Temmuz 2017 11:27

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ahududu üreticisinin zarar etmesinin önüne geçmek için kilogram fiyatı 5 TL’den destekleme alımlarına başladı. Kestel’deki alımların Tarım A.Ş. kanalıyla yürütüldüğünü kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Maksadımız bu alımlarla üreticimize moral vermek. Üretimde kalite çıtasını yükseltmek” dedi.


Başkan Altepe, Kestel’in Alaçam köyünde gerçekleştirilen destekleme alımlarına katılarak dalından meyve topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel ve köylerinde üretilen meyvelerin soğuk hava depolarında şoklanarak uygun zamanda piyasaya sunulacağını söyledi. Ahududunun Bursa ile özdeşleşen bir ürün olduğunu ve Türkiye’deki üretimin yüzde 90’ının buradan sağlandığını belirten Başkan Altepe, nitelikli üretimin yapılamaması nedeniyle bir türlü hak ettiği değeri bulamayan ahududunun Büyükşehir Belediyesi’nin müdahil olmasıyla birlikte bundan sonra üreticisine kazandıracağını ifade etti. Belirlenen hedefler doğrultusunda geçen yıl Kestelli 314 üreticiye verimi yüksek fideler dağıttıklarını ve atılan bu adımın sonuçlarını ilerleyen günlerde almayı umduklarını belirten Başkan Altepe, “Şimdilik var olan bahçelerden sağlanan meyvelerin alımını yapıyoruz. İlerleyen günlerde inşallah çok daha nitelikli ürünlerin hasadını yapacağız” dedi.


Başkan Altepe, Kestel’deki ahududu alımlarının kilogram fiyatı 5 TL’den yapıldığını ifade etti. Bursa’da üreticinin desteklenmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda belediyenin tarım şirketini devreye soktuklarını söyleyen Başkan Altepe, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz destekleme alımlarıyla birlikte köylümüze moral veriyoruz. Bu ürünler soğuk hava depolarında şoklanacak ve ilerleyen günlerde pazara sunulacak. Hedefimiz ürünlerimizin değerini bulması, üreticimizin kazanması, moralinin artması. Onun için bugün Alaçam’dayız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
  • Salı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!