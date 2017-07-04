Ahudu destekleme alımı başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ahududu üreticisinin zarar etmesinin önüne geçmek için kilogram fiyatı 5 TL’den destekleme alımlarına başladı. Kestel’deki alımların Tarım A.Ş. kanalıyla yürütüldüğünü kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Maksadımız bu alımlarla üreticimize moral vermek. Üretimde kalite çıtasını yükseltmek” dedi.

Başkan Altepe, Kestel’in Alaçam köyünde gerçekleştirilen destekleme alımlarına katılarak dalından meyve topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel ve köylerinde üretilen meyvelerin soğuk hava depolarında şoklanarak uygun zamanda piyasaya sunulacağını söyledi. Ahududunun Bursa ile özdeşleşen bir ürün olduğunu ve Türkiye’deki üretimin yüzde 90’ının buradan sağlandığını belirten Başkan Altepe, nitelikli üretimin yapılamaması nedeniyle bir türlü hak ettiği değeri bulamayan ahududunun Büyükşehir Belediyesi’nin müdahil olmasıyla birlikte bundan sonra üreticisine kazandıracağını ifade etti. Belirlenen hedefler doğrultusunda geçen yıl Kestelli 314 üreticiye verimi yüksek fideler dağıttıklarını ve atılan bu adımın sonuçlarını ilerleyen günlerde almayı umduklarını belirten Başkan Altepe, “Şimdilik var olan bahçelerden sağlanan meyvelerin alımını yapıyoruz. İlerleyen günlerde inşallah çok daha nitelikli ürünlerin hasadını yapacağız” dedi.

Başkan Altepe, Kestel’deki ahududu alımlarının kilogram fiyatı 5 TL’den yapıldığını ifade etti. Bursa’da üreticinin desteklenmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda belediyenin tarım şirketini devreye soktuklarını söyleyen Başkan Altepe, “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz destekleme alımlarıyla birlikte köylümüze moral veriyoruz. Bu ürünler soğuk hava depolarında şoklanacak ve ilerleyen günlerde pazara sunulacak. Hedefimiz ürünlerimizin değerini bulması, üreticimizin kazanması, moralinin artması. Onun için bugün Alaçam’dayız” diye konuştu.