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29 Haziran 2017 15:37

Ahududu Festivali’ne görkemli açılış

Bursa’da Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali başladı.

Ahududu Festivali’ne görkemli açılış

29 Haziran 2017 15:37


Yıldırım Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 700 yıllık geçmişiyle Osmanlı erken döneminin sivil mimari örneklerini barındıran Cumalıkızık’ı dünyaya tanıtıyor. Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan Ahududu Festivalii Heykel’de düzenlenen açılış gösterileri ile başladı. Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ve Bursa Rumeli Halk Dansları Topluluğu üyelerinin yanı sıra Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Ukrayna ve Tunus’tan ekiplerin yer aldığı festivalde ekipler ilk gösterilerini sunmaya başladı.


Ekipler, festival süresince mahallelerde düzenlenecek sokak gösterileri ile coşkuyu tırmandıracak. 1 Temmuz Cumartesi günü kortej yürüyüşü, mehteran gösterisi, Karagöz Hacivat gösterisi ve ’En Güzel Ahududu Yarışması’ ile devam edecek festival, saat 15.00’te Sümer Ezgü’nün Cumalıkızık’ta vereceği konser ve aynı gün saat 21.30’da pop müziğin parlayan ismi Buray’ın Cazibe Merkezi’nde vereceği konser ile sonra erecek.




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