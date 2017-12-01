‘Aile Arasında’ Recep İvedik 5’in rekorunu kırmayı hedefliyor

Gülse Birsel’in Yalan Dünya ve Avrupa Yakası’ndan sonra yeni film projesi "Aile Arasında", sezonun en iddialı komedi filmine aday gösteriliyor. 21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz’ın komik bir tesadüfle tanışma hikayesini anlatan film, Engin Günaydın’ın müthiş oyunculuğu ile taçlanıyor. Gülse Birsel’in de Mihriban karakterine hayat verdiği film sinemaseverleri kahkahaya boğacak.

Aile Arasında, güçlü kadrosu ve gülme garantisi veren niteliğiyle 7 milyonu aşkın sinemaseverin izlediği gelmiş geçmiş en çok gişe yapan film rekoruna sahip Recep İvedik 5’in rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin sinema biletleme platformu bir internet sitesi verilerine göre "Aile Arasında" filminin hafta sonu tüm seans biletleri tükendiği için sinema salonu yetkilileri çareyi ek salon açmakta buldu.