‘Aile oluyoruz’ projesi Bursa’da başladı

Bursa Kent Konseyi’nin desteğiyle SOMER’in hayata geçirdiği ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü’nün hibe verdiği ‘Aile oluyoruz’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Bursa’da hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını, daha güzel toplum oluşturulmasına katkı sunmak için çabaladıklarını söyledi. Bursa Kent Konseyi’nin başarısının arkasında güçlü bir gönüllü katkısını yattığını, Bursa’nın bu yönden şanslı olduğunu belirten Çepni, Bursa Kent Konseyi’nin kurulduğun günden bu yana binlerce faaliyete ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Geleceğimizin teminatı gençleri ve yeni nesli eğiten aileleri önemsediklerini anlatan Çepni, bu projeyle sağlık nesillerin hazırlanmasına da katkı sunulacağını ifade etti.

Sosyal Politikalar Merkezi Derneği Başkanı Murat Başlar ise projenin detayları hakkında bilgi verdi. ‘Aile oluyoruz’ projesiyle Bursa’da 20 ila 40 yaş arasındaki 50 kadın ve eşlerinin bilgilendirileceğini belirtti. Projenin 9 ay süreceğini ve 30 Haziran 2018’de son bulacağını söyleyen Başlar, proje ortaklarının Bursa Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin olduğunu hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü’nün projeye hibe desteği verdiğini anlatan Başlar, “Çocuk 1 yaşına gelene kadar olan süreci kapsayan bir çerçevede aile eğitim modülü oluşturulacaktır. Eğitim modülü, Bursa Aile Danışma ve Eğitim Merkezi uzmanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacak. "Hamilelik süreci ve normal doğumun avantajları", "ebeveyn olma" ve "aile içi iletişim" konuları yer alacak” diye konuştu.