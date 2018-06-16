Aileden gelen solunum yetmezliğini yenebilirsiniz

Serap Latif Raif, Kistik fibrozis gibi akciğer rahatsızlığı olan bireylerin tedavisinde uyguladıkları pulmoner rehabilitasyon programı hakkında bilgi verdi.

Pulmoner rehabilitasyon (Akciğer Hastalıklarının Rehabilitasyonu) denilince bireyin mevcut akciğer hastalığına rağmen yaşamını olabildiğince normale yakın sürdürebilmesi için yapılan çalışmaların tümü anlamına geldiğini ifade eden Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, "Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma gözlenen kronik solunum hastalığı olan her hastaya pulmoner rehabilitasyon yapılabilir. Bu programa KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastaları), astım, kistik fibrosis, bronşektazi, interstitisiyel hastalıkları, nöromuskuler hastalıklar (amyotrofik lateral skleroz, spinal kord yaralanması, spinal muskuler atrofiler), göğüs kafesi bozukluğu olanlar ve solunum cihazından ayırma dönemindeki hastalar alınabilir. Bu programlar, 6-12 hafta süre ile, haftada en az 3 gün, her bir seans ortalama 1-2 saat sürecek şekilde planlanarak, yatarak veya ayaktan olmak üzere uygulanabilir" dedi.

Kistik fibrozis (KF), doğuştan, anne ve babadan gelen genlerin çocuğa geçmesi ile ortaya çıkan genetik bir solunum hastalığı olduğunu belirten Dr. Serap Latif Raif, “Başka birisinden bulaşma ya da daha sonradan oluşan bir hastalık değildir. Ağırlıklı olarak salgı bezlerini etkilediği için solunum problemlerine sebebiyet veriyor. Bunun haricinde karaciğer ve bağırsak sıkıntısı da ortaya çıkabiliyor. Kistik fibrozisli hastaların hava yollarındaki sekresyonlar kalınlaşarak sık akciğer enfeksiyonuna sebep olur. Tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğer hasarına ve diğer akciğer hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açar. Pulmoner rehabilitasyon bu rahatsızlıkta son derece önemlidir. Hava yollarının temizlenmesinde, nefes darlığının giderilmesinde ve göğüs ekspansiyonunun artırılması hedeflenir. Kistik fibrozisli hastaların pulmoner rehabilitasyonu postüral drenaj, perküsyon ve vibrasyon yöntemleri, drenaj ve aktif solunum teknikleri döngüsü gibi kontrollü solunum egzersizlerini; pozitif ekspiratuar basınç, hava yolunda osilasyon sağlayan cihazlar ve yüksek frekanslı göğüs duvarı osilatörü gibi solunum yollarının temizlenmesinde yardımcı cihazların kullanımını içerir. Kistik fibrozis gibi ömür boyu takip ve rehabilitasyon gerektiren kronik hastalıklarda, hastanın ve ailesinin eğitiminin şarttır" diye konuştu.

Solunum kaslarının güçlenmesi için 5 yaşındaki Ayşe Bayrak için uyguladıkları tedaviden bahseden Dr. Serap Latif Raif, "Bu tedavi ile birlikte akciğerde biriken salgıları dışarıya atmak için egzersizler yapıyoruz. Zehra Güler’de ise şuanda da özel bir yelekle (yüksek frekanslı göğüs duvarı osilatörü) solunum salgılarını atmakta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel kazanımları oldu. Hastamızın akciğer enfeksiyonu sıklığı azaldı. Evde de kullanılan bir yöntemdir. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır” diye konuştu.

Kardiyak rehabilitasyon

Kardiyak rehabilitasyon tedavisinde ise, kalp rahatsızlığına bağlı bir takım sıkıntıları olan hastaları egzersiz uyguladıklarını belirten Raif, “Günlük yaşamını daha iyi idame ettirebilsin, uzun mesafe yürüyüşlerini sorunsuzca tamamlaması için bu tedaviyi uygulamaktayız.Kardiyak rehabilitasyon programını planlarken hastalarımızı ayrıntılı bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Egzersiz stres testini yaparak kişinin egzersiz kapasitesini belirliyoruz. Bu kapasiteye göre de bir program çiziyoruz ve bu program dahilinde özel egzersiz programını yürütüyoruz. EKG ve kan basıncı kontrollü özel bir egzersiz sistemi ile hastamızı yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda su içinde yapılan egzersizler ve güçlendirme egzersizleri yürütüyoruz. Biz kalp krizi geçirmiş olan hastalarımıza, stend uygulanan veya bypass operasyonu olmuş hastaları alabiliyoruz. Kalp kapak hastalığı olan, kalp yetmezliği olan hastaları da programa alabiliyoruz” şeklinde konuştu.