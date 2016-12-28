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28 Aralık 2016 14:22

Ailelere ‘Yıldırım’ destek

Ailelere ‘Yıldırım’ destek

28 Aralık 2016 14:22

Yıldırım Belediyesi, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.
Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Birimi, bir klinik psikolog, bir psikolog, bir aile danışmanı ve iki sosyologdan oluşan kadrosuyla Yıldırımlılara destek oluyor. Yıldırım Belediyesi’nin aile ve fertlere rehberlik hizmeti verdiği merkezde, 45 dakika süren seanslarda, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı ile yetişkin danışmanlığı konularında vatandaşların meselelerine çare aranıyor. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde bugüne kadar 557 Yıldırımlıya 785 seans ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Yıldırım dışından gelen vatandaşlara da hizmet verilen merkez önemli bir sosyal açığı kapatıyor.
Toplumda yaşanan sıkıntıların aile müessesesinin daha da güçlendirilmesi ile aşılacağının altını çizen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Belediye olarak insanlara farklı hizmetleri bir arada sunmamız gerekiyor. Biz de insan odaklı belediyecilik anlayışı ile her zaman Yıldırımlı vatandaşlarımızın yanındayız. Onların her türlü sıkıntılarında destek için görev başındayız. Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi önemli çalışmalar yapıyor. Huzurlu bir toplum için mutlu ve huzurlu aileler olması gerekir. Biz de bu çaba içindeyiz. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir” dedi.



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