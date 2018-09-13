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Ailesini katleden sanığın 4 kez ağırlaştırılmış hapsi isteniyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eşi, 2 çocuğu ve babasını iftardan sonra silahla vurarak öldüren Hamza Sakin hakkında iddianame tamamlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşi, 2 çocuğu ve babasını iftardan sonra silahla vurarak öldüren Hamza Sakin hakkında iddianame tamamlandı. Üst soydan ve alt soydan yakın akrabaları öldürme suçundan yargılanacak olan Sakin'in 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.


Olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz ramazan ayında meydana geldi. Hamza Sakin, eşi Havva (38), lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin (38) ile birlikte Evciler Mahallesi'ndeki babaevine gitti. Sakin iftarlarını açtıktan sonra eşini, 2 çocuğunu ve babasını silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Sakin ilk ifadesinde ‘Görevimi yaptım huzurluyum' dedi.


Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Alt ve üst soydan yakın akrabayı öldürmek suçundan yargılanan Sakin'in 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Hazırlanan iddianame Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sakin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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