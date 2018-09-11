AK gençlerden çevre temizliği

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, Çevre Şehircilik ve Kültür Bakanlığı'nın ‘Çevre İçin Harekete Geç Projesi' kapsamında temizlik hareketi başlattı.

‘AK Gençlik Çevre Hareketi' adıyla Bursa'nın bütün ilçelerinde eş zamanlı temizlik çalışması gerçekleştiren AK Partili gençler, çöplerden arındırılmış bir çevre hedeflediklerini dile getirdiler. AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, Çevre, Şehircilik ve Kültür Bakanlığı'nın başlattığı projenin, 81 ilde aynı anda başladığını belirterek, kendilerinin de Bursa'da projeyi uygulayarak temiz ve yaşanılabilir bir çevre ve doğa için duyarlılıklarını ortaya koyduklarını söyledi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkenler nedeniyle çevre ve doğanın kirlendiğine vurgu yapan Köse, her ferdin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre ve doğa bırakma sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Tarık Köse, Bursa'nın 17 ilçesinde aynı anda çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Tarık Köse, “Başkanlığımızın projeyi başlatmaktaki maksadı daha yaşanılabilir ideal şehirlere ulaşmak. Gençlik kolları olarak biz de bu projenin her aşamasında üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz olduğunu herkese anlatmalıyız” dedi.