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21 Haziran 2018 15:42

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın acı günü

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın kayınpederi Mehmet Gümüş, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın acı günü

21 Haziran 2018 15:42

Gümüş Boşnak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığında toprağa verildi.


74 yaşındaki Mehmet Gümüş, önceki gün evinde kalp krizi geçirdi. Aile yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Gümüş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa’da bir özel hastaneye sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gümüş, için İnegöl ilçesinde Boşnak Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, bazı oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.


Merhum Mehmet Gümüş, Boşnak Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedildi.




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