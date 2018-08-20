AK Parti Bursa İl Başkanı Salman:

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamak ve bu kültürü yeni nesillere aktarmak için anlamlı günler ve önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Ayhan Salman, “Kurban bayramının Türkiye ile birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan bayramların anlamını çok iyi kavramak gerekiyor. Bu kurban bayramında da muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir" diye konuştu.

Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılara da değinen Salman, "Saldırılar karşısında Türk milletinin yine tek yürek olması, hain güçlere karşı kenetlenmesi gerekir. Türkiye finansal ve ekonomik bir terör saldırısıyla karşı karşıyadır. Türkiye’ye yönelik tezgah peşinde olan karanlık güçlerin oyunlarını daha çok birbirimize destek olarak bozacağız. Türkiye eskisi gibi onların her dediğine ’evet’ diyecek zayıf ve küçük bir ülke değildir. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan hainlerin tuzaklarına düşmeyelim. Türk milleti, tarihte buna benzer birçok zorluğu sıkıntıyı nasıl aştıysa, bu kez yine başaracak, hainlerin karşısında dimdik ayakta kalacaktır. Yeter ki, birlik ve beraberliğimize helal getirmelerine izin vermeyelim" dedi.