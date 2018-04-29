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29 Nisan 2018 15:05

AK Parti Bursa İl Başkanlığına 200’den fazla aday başvurusu bekleniyor

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’de adaylık süreci bugün sona eriyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığına 200’den fazla aday başvurusu bekleniyor

29 Nisan 2018 15:05

AK Parti Bursa İl Başkanlığına 200’den fazla adayın başvuru yapması bekleniyor.


24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olmak isteyen adayların başvuruları bugün sona eriyor. AK Parti Bursa İl Başkanlığında da başvuruların son günü yoğunluk yaşandı. AK Parti’den milletvekili olmak isteyen adaylar, projelerini anlatarak, dosyalarını AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’a teslim etti. Başvuruların saat 00.00’da sona ereceği belirtilirken, 200’den fazla adayın başvuru yapması bekleniyor.




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