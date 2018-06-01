AK Parti Bursa İl Başkanlığından Cumhurbaşkanına destek

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Başkan Ayhan Salman öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a maddi destek olmak amacıyla bir bankada toplanarak maddi durumlarına göre bağış yaptılar. İl Başkanı Salman, maddi manevi her anlamda partilerinin kurucusu ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını söyledi. Seçim öncesinde yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ifade eden Salman, "Sadece manevi olarak değil, maddi olarak da partimize destek olmak istedik ve bu yüzden herkes gönlünden kopanı bağışladı. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.