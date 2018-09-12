AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, 12 Eylül darbesini kınadı

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, 16 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti'nin, milletin iradesini vazgeçilmez temel siyaset anlaşıyı olarak kabul ettiğini belirti. Köse, parti olarak millet iradesini gölgeleyecek hiçbir uygulama ve vesayesete müsamaha göstermediklerini, bundan sonra da asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 38. yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, sivil ve askeri vesayet anlayışının demokrasiye verdiği zararlara dikkat çekti. Köse, darbelerin, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik kazanımlarına zarar vererek sekteye uğrattığını vurguladı. Eknomik, sosyal ve siyasal kaos çıkartılarak Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980'de, askeri darbe yapıldığını hatırlatan Köse, karanlık bir tablo oluşturan darbe sürecinde fişlemeler, gözaltılar, sorgulamalar, işkenceler, ölümler, kayıplar ve idamlarla Türk insanının büyük acılar çektiğine işaret etti.

Darbe ile birlikte Türkiye'nin o güne kadar elde ettiği demokratik kazanımlarını kaybettiğini dile getiren Başkan Köse, "Darbe sürecinde hazırlanan anayasa, tabiri caizse halka dayatılmıştır. Zamanında halka dayatılan bu anayasaya milletimizin iradesi, 16 Nisan'da 2015'te gereken cevabı vermiştir. 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği, 14 kişinin cezaevlerindeki açlık grevlerinde öldüğü, 171 kişinin sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can verdiği, 49 kişinin idam edildiği 12 Eylül darbesi, tarihimize kara bir leke sürmüştür' dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti topluma bir hizmet aracı olarak gördüğüne işaret eden Köse, demokrasi ve insan hakları ihlallerine karşı verdikleri mücadeye değindi. AK Parti'nin, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken tedbirleri aldığını, en küçük tereddüt göstermeden bu konuda atılması gereken tüm adımları attığını öne süren Köse, Türkiye'nin önünü kesmek, tökezletmek ve bölmek isteyen düşmanların, sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik yollarla saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Türk milletinin ve demokratik kültüre sahip AK Parti'nin tüm bu saldırıları, badireleri atlatacak güçte olduğunu kaydeden Köse, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesine ipotek koyma eylemlerinin en çirkin olanlarından biri de 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenmiş ancak aziz milletimiz ona da gereken cevabı vermiştir. Partimiz demokrasi konusundaki inancını ve ısrarını uzun yıllardan beri sürdürmektedir. Millet iradesine konulmak istenen her türlü ipotek ve vesayet eylemi, karşısında AK Parti'yi bulacaktır. Bizler, AK Partili gençler olarak, bundan 38 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül Askeri Darbesini şiddetle kınıyoruz. Kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele edeceğimizi de haykırıyoruz. Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz, bize gösterilen aydınlık yolda eğilmeden sürecektir."