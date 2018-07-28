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28 Temmuz 2018 11:33

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, TBMM’de partilerinin grup toplantısını izledi

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, yeni seçilen 27.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, TBMM’de partilerinin grup toplantısını izledi

28 Temmuz 2018 11:33

dönem Bursa milletvekillerini TBMM’de ziyaret etti. İlçe gençlik başkanlarının da katıldığı ziyarette, milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini ileten gençler daha sonra AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihî konuşmasını yerinde dinleme fırsatı buldu.


AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse, heyet hâlinde önce TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Hakan Çavuşoğlu’nu da ziyaret ettiklerini, ardından diğer milletvekilleri ile makamlarında görüştüklerini belirtti. Başkan Köse, daha sonra da AK Parti’nin TBMM grup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının konuşmasını dinlediklerini vurguladı.


Ziyaretler sırasında AK Parti Bursa milletvekillerine başarı ve hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Başkan Tarık Köse, il ve ilçe gençlik kolları olarak seçim çalışmalarında gayretli bir çalışma içinde olduklarını hatırlattı. Köse, Bursalı AK gençlerin bundan sonrasında da var güçleri ile çalışacağını söyledi.




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