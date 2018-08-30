AK Parti Bursa il teşkilatı Fetih Müzesi’ni gezdi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu anlatan Fetih Müzesi’nde AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve il yöneticilerini ağırladı. Misafirlerine müzenin giriş katındaki Osmanlı ve Bursa döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki çiniler hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda yeşil bina sertifikalı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tanıtımı ve turizmine büyük katkı sağlayacağını belirten AK Parti il yöneticileri, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümüne çıktıklarında ise büyük bir heyecan yaşadı. Dev kubbe içindeki panoramik resmi hayranlıkla inceleyen yöneticiler, kurucu şehir Bursa’da adeta tarihî bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Bursa’nın tarih, sanat ve kültürel anlamda büyük bir eser kazandığına dikkat çeken Ayhan Salman, “Osmangazi Belediyesi’nin şehrimize kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa’nın tarihî değerini arttıracak muhteşem bir eser. Bu değeri şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Tarihimizi yansıtan birçok eser bu müzede yer alıyor. Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret edecekleri tarih, kültür ve sanat merkezi Bursa’ya hayırlı olsun. Bizleri 692 yıl öncesinin Bursa’sına götüren müzenin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.