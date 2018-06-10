İftardan sonra üreticilerin sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üretti.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, Bursa’nın Kestel İlçesi’nde bulunan Orhaniye Mahallesi’nde ahududu üreticileri ile bir araya geldi. İftardan sonra üretim ile ilgili sohbet eden Yelis, çözüm önerilerini vatandaşlara sundu.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis,"Bu akşam iftarımızı Kestel ilçemizin Orhaniye Mahallesi’nde yaptık. Kadir Gecemizin de tüm İslam alemine, memleketimize hayırlara vesile etmesini cenabı Allah’tan niyaz ederim. Kestel ilçemizde en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi ahududu üretimi ile ilgili olduğunu öğrendik. Tabi her üründe olduğu gibi üretimi, tüketimi, pazarlaması, karlılığın verimliliğin olduğu gibi ahududu üretiminde de bir takım sorunlar var. Biz de bu sorunları çözeceğiz. Tüm Türkiye’nin ahududu ihtiyacını neredeyse yüzde 90 oranındaki üretimi Kestel İlçemizde yapılmakta" dedi.

Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fettullah Bingöl,"Ahududu üretiminin yüzde 99’u Bursa da bununda yüzde 80’lik bir kısmı da Kestel de üretilmektedir. Buradaki vatandaşların gerçekten ciddi bir geçim kaynağıdır. Türkiye çapında ve dünya çapında pazarlanabilir. Ülkemizde ürünün yetiştirilmesi ve yetiştirilen ürünün cinsi ile alakalı geçmişten bu güne gelen belli problemler olduğu için bazı hassasiyet oluştu ve verimi düştü. Hepimiz burada el ele vererek burada ciddi bir proje yürütüyoruz" dedi.