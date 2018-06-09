Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile BBP, MHP, AK Part’nin oluşturmuş olduğu Cumhur ittifakı sebebiyle Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, seçimlere AK Parti Bursa Milletvekili olarak girdi. Yelis, dün akşam Genel Başkan Yardımcısı olduğu BBP üyelerini iftarda bir araya getirerek sohbet etti ve seçim çalışmalarını anlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis,"Ülkemizde ve dünyada hangi sorun varsa çözecek olan bizleriz. Doktor da biz, çare de biziz. Bizim, tarihimiz, medeniyetimiz ve yüreğimiz çare üretmeye yeterlidir. Çünkü biz büyük Türk Milletiyiz. Türkiye, bütün problemlerini, bir ’Milli mutabakat’ etrafında çözmek zorundadır. Çözemediğimiz her problem, hem kronikleşir ve hem de yeni sorunlar oluşturur. 15 Temmuz ülkemiz siyasetinde bir milattır. 15 Temmuzda Milli mutabakat çağrısı etrafında oluşan birlikteliğe Büyük Birlik Partisi olarak destek verdik. 7 Ağustos tarihindeki Yenikapı ruhunun, 16 Nisan’da sistem değişikliğinin ve akabinde TBMM’ye sunulan uyum yasası paketleri ile bunların sonucunda oluşan “Cumhur İttifakı’nın” yanında durduk. 24 Haziran’da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimlerine adım adım yaklaşıyoruz. 16 Nisan yapılan anayasa referandumunda, daha güçlü bir Türkiye için, evet oyu kullandık. Bu kararı, sadece ve sadece, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız için verdik. Türk Milleti, varlığını, devletini, geleceğini koruyabilecek güce, akla ve ferasete sahiptir. Geleceğimizi kendimiz tayin edeceğiz. Varlığımızı ve bağımsızlığımızı koruyacağız. Bunu koruyabilmek için güçlü olmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Milletimizin istiklali ve istikbali için seçimlerde doğru karar vereceğinden hiç şüphe duymadık ve duymuyoruz" dedi.