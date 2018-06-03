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03 Haziran 2018 15:19

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis: "Meclisteki ilk iş olarak çiftçiye destek vereceğim"

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis, pazarcıları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis:

03 Haziran 2018 15:19

Vatandaşlara seslenen Yelis, "Meclise seçilirsem yapacağım ilk iş çiftçi için mazottaki ÖTV ile ilgili olacak" dedi.


Bursa’da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanını ziyaret etti. Pazar ziyaretinde çiftçilerle sohbet eden Yelis, daha sonra mahalle esnafını gezerek kendilerine destek vermelerini istedi. Yelis, Meclise seçildiği zaman ilk işlerinden birinin çiftçi için mazottaki ÖTV olacağını belirtti. Pazarda vatandaşlarla bir araya gelen Yelis, "Ben şimdi buradaki bütün köylüleri ziyaret ettim. Özellikle çiftçileri de ziyaret ettim. Meclise seçildiğim an yapacağım ilk iş, ilk vereceğim kanun teklifi mazottaki ÖTV ile ilgili olacak. Özellikle üç gruba ayırıp boş arazi, nitelikli ürünler ile ilgili ayrı ayrı indirim noktasında çalışma yapacağız" diye konuştu.




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