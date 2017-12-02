Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 14:53

AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun:

Geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun:

02 Aralık 2017 14:53


Milletvekili Bennur Karaburun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlamalardan çok farkındalık günü olduğunu hatırlatarak, "Biz o gün engellerimizi daha çok empati yaparak hissettiğiniz zaman sorunlarımızın çözümleri noktasında daha çok hedefe ulamış oluruz” dedi.


TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini de yürüten AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaburun, "Burada oluşturulan alt komisyonumuzun bir tanesi de Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Komisyonu. Engellilerimize bakan insanlarımızı araştırdık. Yapılan araştırmalarda engellilere bakan vatandaşlarımızın yüzde 92’ni kadınlarımız oluşturuyor. Bizde bu kadınlarımıza özellikle sigortalanması konusunda araştırmalar yapıyoruz. Genelde annelerimiz ablalarımız teyzelerimiz olabiliyor. Bu kişileri sosyal güvence kapsamına nasıl alabiliriz diye çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah komisyon raporumuzu bitirmek üzereyiz. Sonrasında TBBM grubuna sunmuş olacağız” dedi.


Engelli haritasının da bilinmediğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun sözlerine şöyle devam etti:


"Bu konuda TÜİK Başkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığından bürokratlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı çağırdık ve bir toplantı yaptık. Niye bir engelli sayısını bilmiyoruz. Genelde yuvarlak bir rakam söyleriz. Fakat yuvarlak bir rakamın doğru olmadığını biliyoruz. Bunu nasıl çözeriz noktasında en güzel çözüm aile hekimliği. Çünkü herkes aile hekimlerini kullanıyor. Mesela aile hekimlerine bir modül açarak engeliniz var mı, engel durumu nedir, yüzde kaç engelli? Dolayısıyla görme, işitme, bedensel engelli kardeşlerimizin de ayrı ayrı oranlarını alıp ne kadar engelli sayımız var onu bilmemiz lazım. Ona göre sosyal politikalarımızı ayarlayalım. Karşımızdaki dağın büyüklüğünü bilelim ki önlemimizi ona göre alalım.


Bunlar çok önemli".




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç