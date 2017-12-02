AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun:

Milletvekili Bennur Karaburun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kutlamalardan çok farkındalık günü olduğunu hatırlatarak, "Biz o gün engellerimizi daha çok empati yaparak hissettiğiniz zaman sorunlarımızın çözümleri noktasında daha çok hedefe ulamış oluruz” dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini de yürüten AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karaburun, "Burada oluşturulan alt komisyonumuzun bir tanesi de Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Komisyonu. Engellilerimize bakan insanlarımızı araştırdık. Yapılan araştırmalarda engellilere bakan vatandaşlarımızın yüzde 92’ni kadınlarımız oluşturuyor. Bizde bu kadınlarımıza özellikle sigortalanması konusunda araştırmalar yapıyoruz. Genelde annelerimiz ablalarımız teyzelerimiz olabiliyor. Bu kişileri sosyal güvence kapsamına nasıl alabiliriz diye çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah komisyon raporumuzu bitirmek üzereyiz. Sonrasında TBBM grubuna sunmuş olacağız” dedi.

Engelli haritasının da bilinmediğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda TÜİK Başkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığından bürokratlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı çağırdık ve bir toplantı yaptık. Niye bir engelli sayısını bilmiyoruz. Genelde yuvarlak bir rakam söyleriz. Fakat yuvarlak bir rakamın doğru olmadığını biliyoruz. Bunu nasıl çözeriz noktasında en güzel çözüm aile hekimliği. Çünkü herkes aile hekimlerini kullanıyor. Mesela aile hekimlerine bir modül açarak engeliniz var mı, engel durumu nedir, yüzde kaç engelli? Dolayısıyla görme, işitme, bedensel engelli kardeşlerimizin de ayrı ayrı oranlarını alıp ne kadar engelli sayımız var onu bilmemiz lazım. Ona göre sosyal politikalarımızı ayarlayalım. Karşımızdaki dağın büyüklüğünü bilelim ki önlemimizi ona göre alalım.

Bunlar çok önemli".