AK Parti Bursa milletvekilleri BTSO’da

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri tarafından ağırlanan Bursa milletvekillerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti. BTSO Başkanı Burkay, ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, başta TEKNOSAB, KOBİ OSB, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) ile Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) olmak üzere kent ekonomisinin vizyonunu sergileyen projelere ilişkin bilgiler verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyasının Türkiye’ye örnek projelere ortak aklı harekete geçirerek ulaştığını belirterek, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde de lider şehirler arasında bulunduklarını ifade etti. İbrahim Burkay, “İş dünyamızın talepleri ışığında 5 yılda 60’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarda devletimizin hibe ve desteklerinden maksimum düzeyde faydalandık. Bakanlıklarımızla koordineli şekilde çalışmalar yürütüyoruz. BTSO olarak hedefimiz, şehrimiz ve ülkemizin büyüme yolculuğuna en yüksek katkıyı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi noktasında Bursa iş dünyası olarak üzerine düşen görevi yerine getirme gayretinde olduklarını belirten Burkay, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini belirledik. Ancak bu hedefe giden yolları da iyi tespit etmemiz lazım. Rakiplerimizin neler yaptığını iyi analiz etmemiz ve rekabet avantajı sağlamak için hamleler yapmamız gerekiyor. Türkiye bu hedefe ulaşacaksa, topyekün bir kalkınma hamlesi ile ulaşacaktır. Ortak aklın yanı sıra üst aklı da harekete geçirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Başakan Yardımcısı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Bursa’nın her alandaki başarı çıtasını yükseltmek için gayret sarfettiklerini söyledi. Bursa’ya değer katan en önemli aktörlerin binlerce insanı istihdam eden iş dünyası temsilcileri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, BTSO’yu hayata geçirdiği projelerden dolayı tebrik etti. Hakan Çavuşoğlu, “BTSO’nun hizmet farkını İbrahim Burkay başkanımız ve ekibi ile bizzat gördük. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. İbrahim Burkay başkanımız ve ekibinin çok önemli projelere imza attığını biliyor ve bu projeleri yakından takip ediyorum. Vizyoner çalışmalara imza atan İbrahim Burkay ve ekibinin hakkını teslim etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

BTSO’nun ortaya koyduğu gelecek vizyonunun gelecek için kendilerine umut verdiğini belirten Çavuşoğlu, hayata geçecek projelerle birlikte Bursa’nın ekonomide sınıf atlayacağına inandığını söyledi. TEKNOSAB, KOBİ OSB, GUHEM, UYEM, BUTEKOM ve yeni fuar merkezi gibi makro projelerin Bursa’da büyük bir değişimin kapılarını açtığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bizler de Odamızın Ankara ve kamu kurumları ile olan bağlantılarını güçlendirmek, kendilerine ön ayak olmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Uyum içerisinde çalışarak kentimiz için yeni fırsatlar oluşturacağız. Bu güç birliği de Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacak.” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “İş dünyamız ile birlikte Bursa’ya hizmet etme konusunda önümüzde uzun bir süreç var. Mazeretlerin arkasına asla sığınamayız. Bizler başarmak zorundayız. Millete söz verdik, sizler de iş dünyası temsilcilerine söz verdiniz. Kurumlar arasında iletişim kanallarını daha açık tutmak ve fayda eksenli bir çalışma yürütmek istiyoruz.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO’nun projeleriyle iş dünyasına önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Yaklaşık 9 aydır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve bu süre zarfında BTSO’nun başarılı işlere imza attığına yakından şahit olduğunu dile getiren Aktaş, “Sanayici ve tüccarımızın önünü açan başarılı çalışmalarına Büyükşehir olarak bizler de elimizden geldiğince katkı koymaya gayret ediyoruz. Bu buluşma da Bursa’daki güçlü birlikteliğin önemli bir göstergesi oldu. İnşallah el birliğiyle Bursa’yı hak ettiği noktalara taşıyacağız.” dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise Bursa milletvekilleriyle birlikte yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaretlerinin ardından günün üçüncü ziyaretini BTSO’ya gerçekleştirdikleri bilgisini veren Salman, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ zihniyetiyle çalışmalarını sürdüren BTSO’nun şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Ziyarette Bursa Milletvekili ve Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mesten, Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Ahmet Kılıç ve Muhammed Müfit Aydın yer aldı.