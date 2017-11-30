Ak Parti Bursa’da 4 ilçede daha adaylar belli oldu

Yaklaşan AK Parti Bursa ilçe kongreleri öncesinde ilçe başkan adaylarının belirlenme çalışmaları sürüyor. AK Parti Genel merkezi, il, ilçe teşkilatları nezdinde sürdürülen çalışmalar ve bugün AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın nezaretinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda dört ilçenin daha başkan adayları belirlendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, aday belirleme ve kongre süreçlerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Salman, detaylı istişareler süreci sonucunda en doğru isimleri ve yönetimlerini belirlemeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Partimizi Bursa’mızda en iyi şekilde temsil edecek ve yaklaşan tarihi 2019 seçimlerine hazırlayacak kadroları kurmaya çalışıyoruz. İnşallah kongreler sürecinin ardından hemen çalışmalarımıza başlayarak, Bursa’da bugüne kadar yapılanları taçlandıracak işlere hep birlikte imza atacağız. Kongrelerimizin ve sonucunda oluşacak kadrolarımızın şehrimize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Buna göre dört ilçede AK Parti İlçe Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

Yıldırım ilçesinde Oktay Yılmaz,

Kestel ilçesinde Mustafa Bayrak,

İznik ilçesinde Halil İbrahim Gökbulut,

Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kanar.