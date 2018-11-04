AK Parti Bursa'da adaylık şartlarını belirledi

AK Parti 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday adaylığı şartlarını açıkladı. Seçimlerde gösterilecek adayların tespiti ve sıralaması merkez yoklaması usulüyle yapılacak. Yarın başlayacak belediye başkan adaylıkları başvuruları 12 Kasım'da sona erecek.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 2 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda, yerel seçimlere ilişkin adaylık şartları ve adaylardan alınacak aidat miktarlarını netleştirdiğini açıkladı. AK Parti'nin tüm seçim çevrelerinde seçimlere katılacağını belirten Salman, MKYK'da alınan karar uyarınca gösterilecek adayların tespiti ve sıralamasının merkez yoklamasıyla belirleneceğini hatırlatarak, belediye başkanlıkları için aday adaylığı başvurularının yarın başlayacağını ve bir hafta süreceğini söyledi. Salman, belediye meclisi ve üyelikleri için başvurularının ise 5 Kasım-3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylıkları için AK Parti Genel Merkezi'ne, yada genel merkeze iletilmek üzere AK Parti İl Başkanlıklarına yapılması gerektiğine değinen Salman, “İlçe ve Belde belediye başkan aday adalığı için başvurular il başkanlıklarına, yada il başkanlığına ulaştırılmak üzere ilçe başkanlıklarına yapılabilecek. Belediye meclisi üyeliği için aday adaylığı başvuruları ise ilçe başkanlıkları alacak” dedi.

Büyükşehir için 10 bin lira

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MKYK toplantısında başvuru yapacak adaylardan alınacak aidatların da belirlendiğini bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuru yapacak aday adaylarından 10 bin lira, nüfusu 100 binin üstünde olan iller için ise aday adaylarından 5 bin lira alınmasının kararlaştırıldığını ifade eden Salman, “Bunların dışındaki illerde ve ilçelerde nüfusa göre aidat alınacak. Partimiz, başvurularda kadın ve gençlerimiz ile engelli vatandaşlarımıza aidat konusunda kolaylık sağlamıştır. Belirlenen aidat miktarları kadın ve genç adaylarımızdan yüzde 50 daha düşük alınacak. Engelli adaylarımızdan ise aidatların yüzde 25'i alınacak” diye konuştu.