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30 Kasım 2017 15:34

AK Parti Bursa’da ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Bursa teşkilatlarında ilçe kongreleri 1 Aralık Cuma Günü başlıyor.

AK Parti Bursa’da ilçe kongreleri başlıyor

30 Kasım 2017 15:34


1 Aralık Cuma Günü Keles kongresi ile başlayan süreçle birlikte bu hafta sonu dört ilçenin kongresi gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkezi, Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları nezdinde sürdürülen detaylı istişarelerin ardından başlatılan kongreler süreci hakkında bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, sürecin Bursa’ya ve AK Parti teşkilatlarına hayırlar getirmesini diledi.


Başkan Salman, kurulduğu günden bu yana AK Parti kongrelerinin örnek bir birlik, beraberlik ruhu ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:


“İnşallah ilçe kongrelerimizi partimize yakışır bir biçimde, şölen havasında gerçekleştireceğiz. Partimizin ülkemizin önüne koyduğu büyük hedefler yolunda Bursa teşkilatları olarak koşmaya devam edecek ve Bursa’mızı geleceğe taşıyacak işlere imza atacak kadroları birlik ve berberlik ruhumuzla kuracağız. Sürecin partimize hayırlar getirmesini diliyorum”.


Öte yandan bu hafta yapılacak ilçe kongreleri aşağıdaki takvime göre gerçekleştirilecek.




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