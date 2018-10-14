AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: "Kur atakları karşısında kuruluşlarımız gerekli tedbirleri aldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Hiçbir yatırımcımız ve girişimcimiz asla umutsuz bir havaya kapılmamalı, bu kur atakları karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili diğer kuruluşlarımız gerekli tedbirleri aldı" dedi.

Bursa'da Mimar Sinan Mühendisler Birliği'nin düzenliği toplantıya katılan ve daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "İhracat yapımıza baktığımızda özellikle üretim yapımızın ara malı ithalatına bağlı olduğunu görüyoruz. Ne anlama geliyor? İthal etmiş olduğumuz ürünlerin yüzde yetmişi ara malı yüzde yirmisi yatırım malı yüzde on civarında da tüketim malı ithalatımız var. Ara malı ithalatı oldukça yüksek, Türk lirasının değerli olduğu dönemlerde özellikle 2003-2004-2005-2006 yıllarında özellikle üreticilerimiz yatırımcılarımız ara malı üretimi yerine dışarıdan ara malı ithal ederek Türkiye'de bu ara malını kullanarak yeni bir ürün elde etmesi buradan elde etmiş olduğu ürünü ihraç ederek ülkeye bir katma değer sağlaması yönünde politika izledik. Ara malı ithalatımızın yüksek olması, ürettiğimiz her malda bir ithal edilen bir ürün bulunması, son aylarda ülkemize yönelik yapılan ekonomi saldırısı neticesinde bir kur atağıyla karşı karşıya kalmamız, bir çok imalatçımızı zor duruma düşürdü. Daha yüksek maliyetle ürün ithal etmek zorunda kaldılar, bizim özellikle son yıllarda şu anki hükümetimizin almış olduğu çok önemli tedbirler var. Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın ithal ettiğimiz ara mallarına yönelik bir strateji ortaya koyması ve bu ürünlerin neler olduğunun ortaya konulması ve bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi noktasında ciddi bir destek mekanizması oluşturması yönünde yoğun bir cabası var. Hiçbir yatırımcımız ve girişimcimiz asla umutsuz bir havaya kapılmamalı, bu kur atakları karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili diğer kuruluşlarımız gerekli tedbirleri aldı. İhracata baktığımızda ihracattaki artışımız devam ediyor. Tüm zorluklara ticaret alanında yaşanan sıkıntı ve sorunlara rağmen ABD'nin uluslararası ticaret örgütlerinin ve kuruluşlarının kurallarını bir yana bırakarak ticaret savaşlarına dönüşen yaklaşımlarına rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Turizm gelirlerimiz artmaya devam ediyor. Bu yıl muhtemelen rekor kırma eğilimimiz de söz konusu olabilecek. Cari açık konusu çok sık konuşulan bir konu cari açığımız muhtemelen bu yıl yüzde 5'in altında bir cari açık gerçekleştireceğiz. ABD'nin uyguladığı sıra dışı politikalara bakıyoruz. Ticaret savaşlarına doğru giden bu süreçte Türkiye inşallah birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kendi fırsatlarını da değerlendirerek çok daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bundan sonra da bu engelleri Allah'ın izniyle aşacağız"

16 yıllık süreçte zaman zaman önlerine değişik engeller konulduğunu ifade eden Elvan, "Değişik engellerle karşı karşıya kaldık ama bu engellerin her birisini biz milletimizin desteğiyle vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde aşmasını bildik. ABD'nin Trump yönetimiyle birlikte ortaya koymuş olduğu bir ekonomik anlayış sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tedirgin etmiş durumda. Avrupa başta olmak üzere mevcut korumacılık eğilimlerinin daha da artması bu korumacılık eğilimlerinin bir anlamda ticaret savaşına doğru yönelmesi ülkeleri bizi de zaman zaman tedirgin etmiyor değil. Orta ve uzun vade de hiçbir şekilde korumacılık eğilimi içerisinde olan ülkelerin başarılı olacağına inanmıyorum. Biz tamamıyla serbest piyasa ekonomisine dayanan tüm dünyaya açık liberal, ekonomik politikalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Zaman zaman kısa süreli sıkıntılar çalkantılar söz konusu olabilir. Bu konuda oldukça deneyimli bir partiyiz. Bu konuların üstesinden nasıl ve ne şekilde gelineceğini bilen bir partiyiz. Milletimizin de desteğini arkamızda gördüğümüz sürece bunları çok rahat ve kolay bir şekilde aşmasını bugüne kadar bildik. Bundan sonra da bu engelleri Allah'ın izniyle aşacağız” şeklinde konuştu.