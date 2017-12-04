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04 Aralık 2017 03:44

Ak Parti Gürsu’da yola mevcut başkan Mustafa Yıldırım’la devam

AK Parti Gürsu ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Gürsu’da yola mevcut başkan Mustafa Yıldırım’la devam

04 Aralık 2017 03:44

Kongrede 233 oyun 215’ini alan mevcut başkan Mustafa Yıldırım güven tazeledi.


AK Parti 6. Olağan kongre dönemi süreci kapsamında Gürsu ilçe teşkilatının kongresi gerçekleştirildi. Kongre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Geçmiş Dönem Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan ALA, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.


Yoğun bir katılımla gerçekleşen kongre sonunda mevcut başkan Mustafa Yıldırım, delegelerin kullandığı 233 oyun 215’ini alarak yeni ekibi ile görevini sürdürdü. İlçe kongresinde konuşan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, kongreler sürecinin Bursa’ya ve partilerine hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Başkan Salman, Mustafa Yıldırım ve ekibinin Türkiye’nin iki önemli seçim, bir tarihi referandum ve Türkiye tarihinin en alçakça darbe kalkışması süreçlerinde üzerine düşeni fazlası ile yerine getirdiğini belirtti.


Başkan Salman, Gürsu teşkilatının yeni dönemde de ilk günkü şevkle çalışmalarını sürdüreceklerine olan inancını dile getirerek, “Önümüzde Türkiye’nin geleceğini etkileyecek çok önemli iki seçimi barındıran bir süreç var. İnanıyorum ki Türkiye’nin ve Bursa’mızın geleceği adına attığımız adımlarda yine en büyük desteklerimizden biri yine her zaman olduğu gibi Gürsu teşkilatımız ve ilçe halkımız olacaktır. İnşallah hep birlikte daha nice güzel işlere imza atacağız” dedi.




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